Казахстанський боєць MMA знищив суперника на перших секундах бою

Казахстанський боєць змішаних єдиноборств (MMA) Жарас Ільясов брутально нокаутував свого співвітчизника Серіслама Серіка в першому раунді поєдинку.

Їхнє протистояння пройшло в межах турніру Гран-Прі 84 Bushido Qazaqstan.

Ільясов хотів добити опонента ногою, але рефері встиг вчасно втрутитися і відтягнути його від поваленого бійця. Серіка ще довгий час не могли привести до тями.

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