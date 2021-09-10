 Роберто Карлос і Луїш Фігу відкрили у Києві школу Реала | Блоги | Champion.com.ua
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Роберто Карлос і Луїш Фігу відкрили у Києві школу Реала

Сьогодні 15:45 Valeriy Ruchka 72 0
Роберто Карлос і Луїш Фігу відкрили у Києві школу Реала
Роберто Карлос і Луїш Фігу відкрили у Києві школу Реала

Мадридський Реал відкрив у Києві вже другу соціально-спортивну школу для дітей із соціально незахищених родин.

На відкриття школи завітали зіркові гості з Фонду Реал Мадрид, всесвітньо відомі футболісти: бразилець Роберто Карлос, почесний амбасадор Фонду Реал Мадрид, португалець Луїш Фігу, колумбієць Едвін Конго та іспанський нападник Хосе Еміліо Амавіска. Вони дали старт матчу між вихованцями українських шкіл Фонду, який був присвячений відкриттю нових тренувальних полів. 

Нагадаємо, лівий оборонець захищав кольори Реала з 1996 по 2007 роки. Також Роберто Карлос виступав за Анжи, Інтер, Фенербахче та Корінтіанс.

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