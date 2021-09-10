Джерело - Чемпiон.

Екснаставник національної команди України Андрій Шевченко повернувся до улюбленої справи.

Андрій Миколайович взяв участь у турнірі з гольфу BMW PGA Championship, який відбувається в Англії.

Суперниками Шевченка є багато знаменитостей, серед яких: ексфутболісти Ліверпуля Роббі Фаулер, Джеймі Каррагер та Адам Лаллана, відомий промоутер Едді Гірн, актор Том Голланд та екстренер Тоттенгема Гаррі Реднапп.

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