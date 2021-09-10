Виснажливі тренування і правильне харчування. Пожежник кардинально змінив своє тіло

35-річний пожежний Ентоні Бейнс із Великої Британії, ніколи не був культуристом, але всі тести на професійну підготовку і нормативи він здавав відмінно. Своє відображення в дзеркалі йому ніколи не подобалося, Ентоні хотів бути схожим на колег, які фотографуються для календаря або журналів.

За період самоізоляції Ентоні набрав зайву вагу, досягнувши 112 кілограмів.

"Я просто зрозумів, як я був нещасний у тій вазі. Пожежник повинен бути у відмінній фізичній формі, якщо він хоче дожити до пенсії. Ми повинні тягати важке спорядження, виносити людей з вогню, підніматися по палаючих сходах. У нас були свої змагання, але я завжди соромився на них ходити через свій зовнішній вигляд".

Пожежний замінив всю їжу на корисну яка містить багато білка, а також влаштував собі просто пекельні регулярні тренування. А для додаткової мотивації він викладав список вправ в Instagram. Так, за пів року йому вдалося скинути близько 25 кілограмів, замінивши жир м'язами.

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