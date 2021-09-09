 Легенда дня. 46 років тому Олег Блохін принизив захист Баварії та забив феноменальний гол | Блоги | Champion.com.ua
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Легенда дня. 46 років тому Олег Блохін принизив захист Баварії та забив феноменальний гол

Сьогодні 13:56 Андрій Твердохліб 5004 0
Легенда дня. 46 років тому Олег Блохін принизив захист Баварії та забив феноменальний гол

Джерело - Чемпіон.

9 вересня 1975 року легендариний нападник Динамо Олег Блохін став автором одного з найкращих голів XX сторіччя.

У першому матчі за Суперкубок Європи (володар трофею визначався за сумою двох матчів) форвард підхопив м'яч на власній половині поля, поблизу карного майданчика мюнхенців обіграв кількох захисників, серед яких був і Франц Бекенбауер, і приніс динамівцям перемогу.

У домашній грі український гранд впевнено переміг - 2:0 та вперше в історії став володарем почесного трофею.

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