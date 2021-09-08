Повний Трендець. Український журналіст запаркувався серед сміття, щоб не платити за паркінг

Джерело - Чемпіон.

У неприємну й водночас повчальну історію "вляпався" відомий спортивний журналіст і блогер, автор YouTube-каналу Трендець Дмитро Поворознюк. Заради безкоштовного паркінга Поворознюк був готовий розгрібати сміття.

Про повідомляє YouTube-канал Зупини_Лося.

Ведучий ютьюб-каналу Трендець. Інста-зірка зі 111К підписників. Лакованими туфлями совгає сміттєві баки, щоб на шару стати поближче до стадіону.

Звісно йому не соромно викладати це в інстаграм. Бо звісно він не знає пункт ПДР 15.10.

Стоянка забороняється:

е) ближче 5 м від контейнерних майданчиків та/або контейнерів для збирання побутових відходів, місце розміщення або облаштування яких відповідає вимогам законодавства.

Навіщо шукати паркінг і пройтися зайвих 200 метрів?

Якщо можна запаркуватися серед сміття.

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