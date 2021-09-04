Хороша традиція. Петраков та П'ятов провели пресконференцію українською

Джерело - Чемпiон.

Головний тренер збірної України з футболу Олександр Петраков розповів про стан команди після матчу з Казахстаном. Хто замінить Зінченка, в якій формі Степаненко і чи зіграє він з Францією, а також як вплине на збірну України відсутність Кіліана Мбаппе та Н'Голо Канте.

Андрій Пятов під час пресконференції перейшов на українську і прокоментував повернення в збірну.

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