Джерело - Чемпіон.
Легендарна українська фехтувальниця Ольга Харлан у звабливому образі продемонструвала всі свої олімпійські медалі, яких у неї чотирі.
У 2008 році Харлан разом із подругами по команді здобули золото, на Іграх у Лондоні Оля здобула бронзову медаль в особистій першості, а в Ріо миколаївка виборола бронзу в особистій шаблі та срібло в командній.
У Токіо Харлан несподівано залишилася без медалі, програвши вже в першому поєдинку.
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