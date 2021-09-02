Джерело - Чемпіон.

Нападник київського Динамо Жерсон Родрігес, який на правах оренди перейшов до італійської Салернітани, відзначився черговим голом за збірну Люксембурга.

Родрігес реалізував пенальті на 28-й хвилині матчу проти Азербайджану в матчі кваліфікації до ЧС-2022. Люксембург здобув перемогу - 2:1, а гол динамівця в підсумку виявився переможним.

Нагадаємо, збірна України не змогла переграти збірну Казахстану.

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