 Початок легенди. 56 років тому Динамо зіграло першу єропейську гру | Блоги | Champion.com.ua
Крипак здобув чергову золоту медаль на Паралімпіаді
Сьогодні 11:44 325
Паралімпіада-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 2 вересня
Сьогодні 12:11 5640
Збірна України стала срібним призером Паралімпіади з настільного тенісу
Сьогодні 12:03 121
Паралімпіада-2020. Медальний залік
Сьогодні 11:49 127813 3
Мерешко здобула срібну медаль на Паралімпіаді
Сьогодні 11:21 244
Початок легенди. 56 років тому Динамо зіграло першу єропейську гру
Сьогодні 10:51 2388
US Open. Світоліна - Касаткіна: онлайн-трансляція матчу 3 кола. LIVE
Сьогодні 10:35 1070
Помазан впевнено виграла Паралімпіаду
Сьогодні 05:29 1196
Загребельний завоював золоту медаль на Паралімпіаді
Сьогодні 05:18 963
Відео дня. Роналду переписав історію та встановив світовий рекорд
Сьогодні 00:21 2146
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Гол тижня? Sky Sports у захваті від голу Яремчука в ворота Казахстану
Гол тижня? Sky Sports у захваті від голу Яремчука в ворота Казахстану Андрій Твердохліб
Сьогодні 11:18 811
Початок легенди. 56 років тому Динамо зіграло першу єропейську гру
Початок легенди. 56 років тому Динамо зіграло першу єропейську гру Андрій Твердохліб
Сьогодні 10:51 2381
Футболіст Динамо приніс перемогу збірній Люксембургу
Футболіст Динамо приніс перемогу збірній Люксембургу Андрій Твердохліб
Сьогодні 10:19 1098
Відео дня. Роналду переписав історію та встановив світовий рекорд
Відео дня. Роналду переписав історію та встановив світовий рекорд Андрій Твердохліб
Сьогодні 00:21 2130
Збірна Казахстану зрівнює рахунок у матчі проти України
Збірна Казахстану зрівнює рахунок у матчі проти України Valeriy Ruchka
Вчора 18:43 1009
Прямі трансляції
Навколо спорту

Початок легенди. 56 років тому Динамо зіграло першу єропейську гру

Сьогодні 10:51 Андрій Твердохліб 2388 0
Початок легенди. 56 років тому Динамо зіграло першу єропейську гру

Джерело - Чемпіон.

2 вересня 1965 року київське Динамо першим із радянських клубів зіграло офіційний міжнародний поєдинок проти європейського суперника - і здобуло переконливу перемогу над північноірландським Колрейном - 6:1.

Дублем відзначились Біба та Серебрінников, по голу забили Базилевич та Хмельницький.

Кубок кубків-1965/66 (1/16 фіналу, перший матч)
Колрейн (Північна Ірландія) - Динамо (Київ, Україна) - 1:6 (0:4)

Голи: 0:1 - 14' Біба, 0:2 -  34' Базилевич, 0:3 - 40' Хмельницький, 0:4 - 44' Серебряніков, 0:5 - 52' Біба, 0:6 - 63' Серебряніков, 1:6 - 66' Карлі

Колрейн: В. Хантер, Маккарді, Кемпбелл, Мюррей, А. Хантер, Пікок (к), Кінселла, Карлі, Холлідей, Данлоп, Ірвін.

Динамо: Банніков, Щегольков, Соснихін, Турянчик, Островський, Сабо, В. Левченко, Базилевич, Серебряников, Біба (к), Хмельницький.

 

 

 

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()