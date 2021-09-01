Польська боксерка на дуель поглядів принесла фалоімітатор

Польська боксерка Єва Бродницька спровокувала бійку під час дуелі поглядів після того, як дістала секс-іграшку та тицьнула нею в обличчя Аньели Богуш.

Перед традиційною процедурою Бродницька отримала загадковий рожевий пакет від свого тренера. Вона дістала з нього фалоімітатор і сховала предмет за спиною, щоб потім вручити його Богуш як незвичний подарунок.

Між дівчатами зав'язалася бійка, яку змогли зупинити лише працівники служби безпеки.

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