Тому у мене і немає медалі. Харлан розповіла про секс на Олімпіаді

Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан в інтерв'ю YouTube-каналі ОТДУШИВДУШУ розповіла інтимні подробиці свого життя.

Зокрема і про те, чи був у неї секс на Олімпійських іграх в Токіо.

"Секс на Олімпіаді? Був. У мене там хлопець був. Ми ж повинні були зачекінитися. Ліжка там нормально все витримували. Все було ок. Коли він був? Чи не перед змаганнями .... Після. Тому у мене і немає медалі".

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