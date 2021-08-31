Боєць нокаутував майбутнього суперника на дуелі поглядів

Джерело - Чемпiон.

Жорстким нокаутом завершилася дуель поглядів між двома бійцями перед турніром Ліги легальних кулачних боїв Zames Fight Club у Мінську.

Під час традиційної перед боєм процедури між майбутніми суперниками виник конфлікт.

Один із бійців не стримав емоцій і завдав опоненту удар коліном у голову у стрибку.

Від пропущеного удару учасник майбутнього шоу опинився у важкому нокауті. Однак, трохи відійшовши, він несподівано накинувся не на свого кривдника, а на охоронця, який допомагав йому піднятися.

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