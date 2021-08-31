 Боєць нокаутував майбутнього суперника на дуелі поглядів | Блоги | Champion.com.ua
Крипак зі світовим рекордом завоював золоту медаль на Паралімпіаді
Сьогодні 12:55 1094
Паралімпіада-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 1 вересня
Сьогодні 17:19 678
Паралімпіада-2020. Медальний залік
Сьогодні 16:29 99734 3
Кобзар завоювала срібну медаль на Паралімпіаді
Сьогодні 16:17 285
Українські легкоатлети завоювали золото і срібло завдяки протесту
Сьогодні 16:09 557
Коваль став паралімпійським чемпіоном
Сьогодні 15:05 859
Шуляр здобула срібну медаль на Паралімпіаді
Сьогодні 14:50 524
Українські легкоатлети здобули дві медалі на Паралімпіаді
Сьогодні 14:12 393
Російський мільярдер готується придбати Волинь
Сьогодні 13:29 4656
Паралімпіада-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 31 серпня
Сьогодні 13:09 5775
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Оболонь опублікувала відео зі спірними моментами на користь Металіста
Оболонь опублікувала відео зі спірними моментами на користь Металіста Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:57 455
Роналду та Ювентус: оксамитовий провал
Роналду та Ювентус: оксамитовий провал Андрій Дунець
Сьогодні 01:36 6536
Трансфер Роми допоміг знайти зниклу дівчину
Трансфер Роми допоміг знайти зниклу дівчину Valeriy Ruchka
Вчора 19:55 1159
Невдаха дня. Гравець забив вирішальний гол у власні ворота на останніх секундах матчу
Невдаха дня. Гравець забив вирішальний гол у власні ворота на останніх секундах матчу Андрій Дунець
Вчора 18:49 2061
Резонансне ДТП за участі Лучі: українські ЗМІ масово видаляють згадку про нардепа
Резонансне ДТП за участі Лучі: українські ЗМІ масово видаляють згадку про нардепа Андрій Твердохліб
Вчора 18:06 3992
Український спортсмен відмовився фотографуватися з представниками Росії на Паралімпіаді
Український спортсмен відмовився фотографуватися з представниками Росії на Паралімпіаді Valeriy Ruchka
Вчора 17:49 2765 5
Пост Манчестер Юнайтед про повернення Роналду в Instagram зібрав 13 мільйонів лайків
Пост Манчестер Юнайтед про повернення Роналду в Instagram зібрав 13 мільйонів лайків Valeriy Ruchka
Вчора 17:01 737
Гравець з АПЛ переплутав емблему клубу з логотипом спортивного бренду
Гравець з АПЛ переплутав емблему клубу з логотипом спортивного бренду Valeriy Ruchka
Вчора 15:35 872
Білодід у потужному образі підтримала український фестиваль
Білодід у потужному образі підтримала український фестиваль Valeriy Ruchka
Вчора 14:40 2858
Прямо і відверто. Петраков розповів, чи будуть у збірній гравці з російського чемпіонату
Прямо і відверто. Петраков розповів, чи будуть у збірній гравці з російського чемпіонату Valeriy Ruchka
Вчора 11:51 2421 2
Арбітр зламав руку прямо під час матчу
Арбітр зламав руку прямо під час матчу Valeriy Ruchka
Вчора 10:53 1932
Голкіпер Реймса після поразки від ПСЖ посадив свого сина на руки Мессі і сфотографував з легендою
Голкіпер Реймса після поразки від ПСЖ посадив свого сина на руки Мессі і сфотографував з легендою Valeriy Ruchka
Вчора 09:10 1097
Це сталося! Мессі дебютував за ПСЖ
Це сталося! Мессі дебютував за ПСЖ Андрій Твердохліб
29.08.2021 23:21 1492
Фото дня. Селезньов - єдиний гравець матчу Минай - Шахтар, який грав без нашивки УАФ із написом "Слава Україні"
Фото дня. Селезньов - єдиний гравець матчу Минай - Шахтар, який грав без нашивки УАФ із написом "Слава Україні" Андрій Твердохліб
29.08.2021 22:34 2279 1
Відео дня: Фантастичний гол Безуса в ворота Брюгге
Відео дня: Фантастичний гол Безуса в ворота Брюгге Андрій Твердохліб
29.08.2021 18:43 3956
Прямі трансляції
Навколо спорту

Боєць нокаутував майбутнього суперника на дуелі поглядів

Сьогодні 16:30 Valeriy Ruchka 1019 0
Боєць нокаутував майбутнього суперника на дуелі поглядів

Джерело - Чемпiон.

Жорстким нокаутом завершилася дуель поглядів між двома бійцями перед турніром Ліги легальних кулачних боїв Zames Fight Club у Мінську.

Під час традиційної перед боєм процедури між майбутніми суперниками виник конфлікт.

Один із бійців не стримав емоцій і завдав опоненту удар коліном у голову у стрибку.

Від пропущеного удару учасник майбутнього шоу опинився у важкому нокауті. Однак, трохи відійшовши, він несподівано накинувся не на свого кривдника, а на охоронця, який допомагав йому піднятися.

View this post on Instagram

A post shared by Dr sasa (@usouploads)

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()