Перемога чи зрада? Український призер Паралімпіади просив російського громадянства

Джерело - Чемпiон.

Український плавець Василь Крайник виграв бронзову нагороду Паралімпійських ігор у Токіо.

І все б нічого, якби цей спортсмен раніше не просив громадянству в країни-окупанта. Цю історію нагадав журналіст Sport.ua Денис Шаховець.

"Гордості від виступу українських паралімпійців немає меж. Але цей пост не про гордість, а про зраду. Хоча у випадку Крайника це швидше не зрада, а лише бажання і невдала спроба її здійснити. Та чи не рахується це? Мені щиро шкода Василя, бо у його життя, як і в життя мільйонів українців, прийшла війна. Хлопчина тікав від неї з Донецька, але вирішив тікати не в більш безпечні міста України, як більшість адекватних співвітчизників, а на Росію".

Скрін із інтерв'ю Василя Крайника для російських ЗМІ

Оригінальний текст тут.

"Призові, нагадаю, 55 тисяч доларів з державного бюджету країни, в якій восьмий рік йде війна, а більшість пенсіонерів живуть за межею бідності. Просто немає слів... Хтось може сказати, що Крайник цією бронзою вже зробив для країни в мільйон разів більше, ніж мені вдасться за все життя, і можливо, буде правий. Але особисто я зараз, дещо на емоціях, сприймаю його не як героя, а як звичайнісінького заробітчанина. Не кращого за умовних жителів лугандонії, що отримують одразу дві пенсії. Хотілося б побачити пояснення від Президента Національного комітету спорту інвалідів України Валерія Сушкевича, а також самого Василя Крайника. Знову зауважу, що хочу вірити, що це була помилка, яку вдалося вчасно усвідомити і виправити. І що ця ситуація стане уроком для інших атлетів".

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