Оболонь опублікувала відео зі спірними моментами на користь Металіста

Джерело - Чемпiон.

Оболонь відповіла на прохання президента ПФЛ Олександра Каденка про те, щоб клуб надіслав відеоматеріали з претензіями по матчу 5-го туру Першої ліги з Металістом (0:3).

Більш того, київський клуб опублікував нарізку спірних, на їхню думку, моментів, у вільному доступі.

Нагадаємо, що Оболонь залишилася незадоволена суддівством у матчі, при цьому заявляючи, що це вже не перший випадок упередженого суддівства на користь Металіста в Першій лізі.

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