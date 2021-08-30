Трансфер Роми допоміг знайти зниклу дівчину

З 2019 року Рома супроводжує кожен свій трансфер фотографіями зниклих дітей по всьому світу для залучення уваги громадськості. Римський клуб залишає контакти організацій, куди слід звернутися, якщо хтось впізнав дитину на фото.

На початку серпня Ельдор Шомуродов підписав контракт з Ромою терміном на п'ять років. Оголошення про перехід футболіста допомогло знайти зниклу в Польщі дівчинку.

"Важко висловити радість від того, що я полегшив переживання цієї сім'ї. Я щасливий бути частиною цього клубу і неймовірно гордий, що ми використовували популярність футболу в таких цілях", - сказав футболіст клубній пресслужбі.

Всього за час своєї ініціативи римський гранд допоміг відшукати 12 дітей по всьому світу.

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