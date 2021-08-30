Пост Манчестер Юнайтед про повернення Роналду в Instagram зібрав 13 мільйонів лайків

Джерело - Чемпiон.

Пресслужба Манчестер Юнайтед опублікувала у себе в Instagram пост про повернення форварда Кріштіану Роналду.

Користувачі соцмережі раді переходу 36-річного португальця з Ювентуса в англійський клуб, пост за пів години набрав понад 4 мільйонів лайків в Instagram, а зараз повідомлення має уже 13 000 000 вподобайок.

Нагадаємо, що Роналду виступав за "червоних дияволів" з 2003 по 2009 рік, перебравшись туди з рідного лісабонського Спортинга. У складі "МЮ" він провів в АПЛ 196 матчів, забивши в них 84 м'ячі.

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