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Гравець з АПЛ переплутав емблему клубу з логотипом спортивного бренду

Сьогодні 15:35 Valeriy Ruchka 210 0
Гравець з АПЛ переплутав емблему клубу з логотипом спортивного бренду
Гравець з АПЛ переплутав емблему клубу з логотипом спортивного бренду

Джерело - Чемпiон.

Бернлі оголосив про підписання крайнього півзахисника Максвелла Корне, права на якого раніше належали Ліону.

24-річний івуарієць перебрався в стан "бордових" на постійній основі, підписавши довгостроковий контракт до літа 2026 року.

Фінансові деталі угоди не уточнюються, проте раніше з'являлася інформація, що сума трансферу склала 15 мільйонів євро.

На презентації новачок англійської команди переплутав емблему клубу з логотипом Umbro.

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