 Справжній джентельмен: Шевченко запропонував піджак олімпійській чемпіонці в прохолодний вечір. ФОТО | Блоги | Champion.com.ua
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Справжній джентельмен: Шевченко запропонував піджак олімпійській чемпіонці в прохолодний вечір

Сьогодні 21:40 Андрій Твердохліб 933 0
Справжній джентельмен: Шевченко запропонував піджак олімпійській чемпіонці в прохолодний вечір

Джерело - Чемпіон.

Легендарний український ексфутболіст, а нині тренер Андрій Шевченко, як справжній джентельмен, запропонував свій піджак в прохолодний вечір олімпійський чемпіонці Олені Костевич під час урочистостей присвячених Дню незалежності.

Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook уславлена спортсменка.

"Справжній джентельмен запропонує піджак дамі в холодний вечір. Андрій Шевченко був шляхетним того вечора", - написала Костевич.

Нагадаємо, президент Зеленський нагородив Шевченка орденом Ярослава Мудрого VI ступеня.

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