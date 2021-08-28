Джерело - Чемпіон.

Легендарний український ексфутболіст, а нині тренер Андрій Шевченко, як справжній джентельмен, запропонував свій піджак в прохолодний вечір олімпійський чемпіонці Олені Костевич під час урочистостей присвячених Дню незалежності.

Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook уславлена спортсменка.

"Справжній джентельмен запропонує піджак дамі в холодний вечір. Андрій Шевченко був шляхетним того вечора", - написала Костевич.

Нагадаємо, президент Зеленський нагородив Шевченка орденом Ярослава Мудрого VI ступеня.

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