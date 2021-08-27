Народження легенди. Як Кріштіану Роналду забив дебютний гол за Манчестер Юнайтед

Джерело - Чемпiон.

Увесь футбольний світ сколихнула новина про те, що португальська суперзірка Кріштіану Роналду перейшов у Манчестер Юнайтед.

Тут варто згадати, що вперше португальський футболіст перебрався в Манчестер Юнайтед влітку 2003 року.

А в перший день листопада зумів забити свій дебютний гол у складі "червоних дияволів".

У матчі 11-го туру чемпіонату Англії проти Портсмута Роналду вийшов на заміну на останні 15 хвилин матчу.

За рахунку 2:0 на користь МЮ на 80-й хвилині Кріштіану взявся виконувати штрафний удар з лівого флангу і замість подачі, несподівано виконав удар.

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