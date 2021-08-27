Шварценеггер показав свої тренування у 74 роки

Джерело - Чемпiон.

74-річний американський бодібілдер Арнольд Шварценеггер провів активне тренування зі своїм другом.

Про це написав сам ексспортсмен.

"У мене було відмінне тренування з моїм другом Майклом Реганом, Адміністратором агентства з охорони навколишнього середовища, і ми говорили про те, що в тренажерному залі так само необхідний план, як необхідний план з припинення забруднення навколишнього середовища", — написав Шварценеггер.

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