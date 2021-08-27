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Білодід розповіла про романтичні стосунки з італійським дзюдоїстом

Сьогодні 09:49 Valeriy Ruchka 445 0
Білодід розповіла про романтичні стосунки з італійським дзюдоїстом

Джерело - Чемпiон.

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід почала зустрічатися з італійською зіркою дзюдо Фабіо Базіле, коли їй було 17, а йому 23. Їхній роман із перервами тривав рік.

Спортсменка розповіла про їхні відносини в ефірі YouТube-каналу Маші Єфросиніної.

"Він був такою зіркою, популярним хлопцем, який користується жіночою увагою, який на виду. З гарним обличчям і фігурою і плюс олімпійський чемпіон. Мене це все вразило. Бачилися на змаганнях. Мене це зачепило. У нього дуже гарні риси обличчя, красива "обкладинка". Сподобався весь образ.

Фабіо зачепило, що я не така, як усі – не вішалась на нього і не бігаю за ним. Після цього почали листуватися в соціальних мережах. Після двох місяців листувань я виграла чемпіонат світу в Баку і там знову зустрілася з ним. Там усе і закрутилося. Було три дні, цього виявилося достатньо, щоб почати стосунки.

Ми були разом 5 днів. Познайомився з моїми батьками. В якийсь момент я зрозуміла, що це не любов, і якщо раніше я була з відкритим ротом, то потім почалися моменти, через якi мені стало некомфортно з людиною. Чому? Не знаю, немов не до душі пішло.

Але у мене були тренування. В якийсь момент я сказала, що нам треба дати паузу, потім змагання, знову зустріч. Мене до нього знову потягнуло, але це було вже не як на початку – я була сконцентрована на спорті, й ми спілкувалися тільки дистанційно.

Я вирішила розлучитися назавжди, але це важко далося. Через стільки часу ми спілкуємося, і він зізнається, що нікого крім мене не любив", – розповіла Білодід 

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