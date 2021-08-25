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Для маленьких футболістів, які співали Гімн України, відкрили сучасний футбольний майданчик

Сьогодні 21:40 Андрій Твердохліб 215 0
Для маленьких футболістів, які співали Гімн України, відкрили сучасний футбольний майданчик

Джерело - Чемпіон.

Під час чемпіонату Європи з футболу мережею поширилося відео, яке стало вірусним, де маленькі хлопчаки з одного із спальних районів столиці співають Гімн України. Маленькі футболісти в одну мить стали знаменитими. Хлопців разом із батьками запросили в УАФ, подарували форму збірної України та пообіцяли на місці старого майданчику, де власне й співали діти, побудувати новий, сучасний зі штучною травою.

Напередодні у День незалежності майданчик відкрили.

"Сказано - зроблено! Пам'ятаєте маленьких футболістів, які під час Євро-2020, перед тим, як почати грати у футбол на старому розбитому майданчику в дворі на Троєщині, виконали державний гімн?

Хлопці закохали в себе всю країну, вразивши самостійністю та щирістю. Тоді ж, на початку липня, на моє запрошення юні футболісти  відвідали  Будинок  футболу та отримали обіцянку, що невдовзі на місці їх старого  майданчика буде сучасний.

Пройшло трохи більше місяця. І ось сьогодні в столиці по вул. Закревського 35а, ми разом із легендами українського футболу Олегом Блохіним, Олексієм Михайличенком, гравцями національної збірної Олександром Сиротою, Іллєю Забарним та малечею, урочисто відкрили їхній новий футбольний майданчик з безпечним штучним покриттям найкращої європейської якості від українського заводу-виробника. Мрія юних гравців про тренування у гідних умовах здійснилася в День святкування Незалежності нашої держави!

Хочу сказати, що це і є головним завданням великої програми УАФ з оновлення та розвитку футбольної інфраструктури. Саме для таких подій і цілей в Україні створено сучасний завод із виробництва штучного футбольного покриття. Адже зірковими футболістами та гравцями національної збірної не народжуються. Ними стають такі самі хлопці з Троєщини, Дарниці, Житомира чи Дніпра, для здійснення мрій та амбітних планів яких потрібні належні умови спортивного розвитку.

В Україні протягом останніх трьох років ми реконструювали та збудували понад 2500 футбольних полів і велику кількість стадіонів. Ми не зупиняємося, а будемо й надалі будувати саме для майбутнього українських хлопчиків та дівчат!

З Днем народження, рідна Країно! З Днем Незалежності!" - написав президент УАФ на своїй сторінці в Facebook.

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