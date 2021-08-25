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Відео дня. Аргентинський футболіст 14 разів поспіль не зміг забити з близької відстані

Сьогодні 13:54 Андрій Дунець 936 0
Відео дня. Аргентинський футболіст 14 разів поспіль не зміг забити з близької відстані
#МЛС

Джерело - Чемпіон.

В американській МЛС щорічно проводиться матч всіх зірок проти запрошеної іноземної команди. Цього року гостем стала збірна чемпіонату Мексики. Напередодні відбувався конкурс ударів по воротах, але, коли справа дійшла до аргентинського футболіста Алексіса Канело, який представляє клуб Толука, щось пішло явно не так.

Додамо, що сам матч всіх зірок МЛС проти збірної чемпіонату Мексики відбудеться 26 серпня о 4:30 за Києвом.

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