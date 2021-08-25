Джерело - Чемпіон.

В американській МЛС щорічно проводиться матч всіх зірок проти запрошеної іноземної команди. Цього року гостем стала збірна чемпіонату Мексики. Напередодні відбувався конкурс ударів по воротах, але, коли справа дійшла до аргентинського футболіста Алексіса Канело, який представляє клуб Толука, щось пішло явно не так.

¡La participación de Alexis Canelo en el Cross & Volley Challenge!#MLSAllStar Challenge pic.twitter.com/DyDVUsQbmC — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) August 25, 2021

Додамо, що сам матч всіх зірок МЛС проти збірної чемпіонату Мексики відбудеться 26 серпня о 4:30 за Києвом.

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