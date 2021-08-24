Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна посмакувала українським борщем у Чикаго в День державного прапора України.

"Борщ тече в моїх жилах", - підписала світлину тенісистка.

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Напередодні US Open - 2021 Світоліна бере участь в турнірі WTA Chicago Women's OpenУ матчі першого кола Еліна не без проблем здолала фрацеженку Бюрель.

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