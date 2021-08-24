Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 24 серпня, український народ відзначає 30-річницю Незалежності України.
Василь Ломаченко та Олександр Усик
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Сергій Стаховський
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Тарас Шелестюк
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Еліна Світоліна
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Ганна Різатдінова
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Андрій Шевченко
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Андрій Пятов
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Олександр Шовковський
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Андрій Лунін
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