Джерело - Чемпіон.

Напередодні легендарний футболіст і тренер Олег Блохін отримав запроваджену президентом Зеленським нагороду "Національна легенда України".

Представляв же Блохіна інший легендарний гравець і тренер Андрій Шевченко.

Нагадаємо, напередодні Шевченко відвідав гру Динамо - Десна та поспілкувався зі своїм наступником на посаді головного тренера збірної України Олександром Петраковим.

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