Джерело - Чемпіон.

Легендарний ексфутболіст київського Динамо та колишній тренер збірної України Олег Блохін отримав Державну нагороду "Національна легенда України", яку нещодавно затвердив президент Володимир Зеленський.

Нагородою будуть яким будуть удостоєні українці та іноземці, які внесли вагомий вклад у становлення незалежності України, а також розвиток:

▪️ національной економіки, науки, освіти;

▪️ культури, мистецтва;

▪️ спорту, охорони здоров'я;

▪️ за активну благодійну та громадську діяльність.

Відзнака зроблений із золота у вигляді стилізованої квітки, з пелюстками покритими синьо-жовтою емаллю. Нагородження буде проводитися щорічно до Дня незалежності України.

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