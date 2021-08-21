Збірна не буде такою, як раніше: П'ятов підтримав флешмоб вдячності Шевченку

Джерело - Чемпіон.

Ексголкіпер збірної України Андрій П'ятов на своїй сторінці в Instagram подякував Андрієві Шевченку, який нещодавно пішов із посади головного тренера національної команди.

"5 років тому, лише почувши про призначення Андрія Шевченка, я сказав, що збірна більше не буде такою, як раніше!

Далі були кардинально інші збори з важкими тренуваннями, новими правилами та традиціями. І наші перемоги, від яких усі сміялися та плакали (все, як обіцяли).

Ми з командою йшли до цих досягнень пліч-о-пліч як професіонали, однодумці, партнери і, звичайно, друзі.

Миколайовичу, дякую за все це!" - написав П'ятов.

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