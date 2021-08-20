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У США бейсболістові в голову влучив м'яч після потужного удару

Сьогодні 12:25 Valeriy Ruchka 290 0
У США бейсболістові в голову влучив м'яч після потужного удару

Джерело - Чемпiон.

Пітчер команди Окленд Атлетікс з Головної ліги бейсболу США (MLB) Кріс Бессітт отримав вкрай неприємну травму в матчі регулярного сезону проти Чикаго Вайт Сокс. В одному з епізодів йому в голову влучив м'яч, що летів зі швидкістю близько 160 км/год.

Менеджер Окленда Боб Мелвін заявив, що Бессітт постійно перебував у свідомості, і відзначив, що з оком у бейсболіста зараз особливих проблем немає. Удар прийшовся трохи нижче.

Після цього інциденту гравці Атлетікс поступилися суперникам із розгромним рахунком 0:9.

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