В рамках першого поєдинку плей-оф кваліфікації Ліги Європи Фенербахче на своєму полі приймав ХІК (Фінляндія).

Турецький клуб здобув мінімальну перемогу завдяки голу Мухаммеду Гюмюшкая. Однак півзахисник потрапив в комічну ситуацію після забитого гола.

Футболіст підбіг до трибун і хотів поцілувати емблему клубу на футболці, щоб показати свою любов до нього. Наскільки він був здивований, що не зміг знайти емблему Фенербахче.

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