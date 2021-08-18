Українська тенісистка Даяна Ястремська (№50 WTA) здобула перемогу над американкою Кеті Макнеллі (№136 WTA) на старті турніру в Цинциннаті.

Під час матчу стався один неприємний інцидент. 19-річна Макнеллі народилася в Цинциннаті, і, тому її активно підтримували глядачі на трибунах.

В кінці зустрічі, після матчболу, Ястремська, розсерджена поведінкою уболівальників, підняла вгору руки, провокувати їх ще більше шуміти.

Потім Даяна не потиснула руку суперниці, але, в підсумку, повернулася..та після рукостискання Макнеллі, прямуючи до своїх речей вимовила "fucking bitch", що в перекладі означає "с*чка".

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