Скутеристка відмовилася від рукостискання із суперником, з яким судиться за аліменти

Джерело - Чемпiон.

12-разова чемпіонка світу зі снукеру серед жінок Ріанн Еванс відмовилася від традиційного рукостискання перед матчем першого раунду British Open з Марком Алленом, чим викликала несхвальну реакцію публіки.

Перед початком зустрічі Аллен за традицією попрямував до Еванс, бажаючи привітати суперницю. Однак дівчина демонстративно проігнорувала жест Марка і попрямувала до столу, щоб завдавати першого удару в матчі. Глядачі несхвально відреагували на інцидент.

Еванс і Аллен зустрічалася з 2005 по 2008 рік, у 2006-му у пари народилася дочка Лорен. До British Open Еванс і Аллен з'ясовували стосунки в суді через вимоги Ріанни збільшити аліменти на їхню спільну доньку.

Відзначимо, в результаті матч виграв Аллен з рахунком 3:2, зробивши камбек з 1:2.

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