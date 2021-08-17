Польська легкоатлетка продала Олімпійську медаль Токіо, щоб врятувати життя хворого хлопчика

Метальниця спису з Польщі Марія Андрейчик стала срібною призеркою Олімпіади-2020 у Токіо. Свою медаль легкоатлетка продала на аукціоні.

25-річна легкоатлетка повідомила на своїй сторінці в Instagram про те, що успішно продала олімпійську нагороду. Марія Андрейчик виручила за неї понад 500 тисяч злотих, а це близько 3,5 мільйонів гривень.

Зароблені кошти польська спортсменка не залишить собі. Уся сума піде на лікування хворого хлопчика, у якого вада серця. Мілошу потрібна операція, яка обійдеться його сім'ї у 150 тисяч євро.

Відзначимо, що нагороду у Марії купила мережа магазинів zabka.

Як розповіла спортсменка, медаль – це лише предмет, але вона може мати більшу вартість для інших. Її цінність назавжди залишитись у її серці.

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