Захисник Галатасараю побив партнера під час матчу

Джерело - Чемпiон.

Галатасарай обіграв Гіресунспор (2:0) у 1-му турі чемпіонату Туреччини. В середині другого тайму між бразильським захисником гранду Маркао Тейшейрою та його партнером, хавбеком Керемом Актюркоглу, виник конфлікт.

Турецький півзахисник жестом вказав бразильцеві замовкнути, а потім отримав від одноклубника кілька ударів лобом та кулаками. В результаті Маркао був вилучений, а Актюркоглу – замінений через 2 хвилини після червоної картки партнеру.

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