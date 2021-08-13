Серветку зі сльозами Мессі продають на аукціоні за 1 000 000 доларів

На своїй прощальній пресконференції легендарний футболіст Барселони Ліонель Мессі не стримався і заплакав.

Тоді дружина аргентинця простягнула йому одноразову серветку, аби він витер сльози.

А невдовзі ця серветка з'явилася на аукціоні Mercado Libre. Її продають за величезні гроші – 1 000 000 доларів (26,7 мільйона гривень).

В оголошенні анонімний продавець вказав, що на серветці є не лише сльози, а й соплі Ліонеля Мессі. За його словами, цей генетичний матеріал "підходить для майбутнього клонування".

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