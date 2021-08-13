Окупація території твоєї країни – це не політика. Відомий журналіст розтлумачив ситуацію з Магучіх

Відомий український журналіст Віталій Портников виловив своє бачення ситуації з Ярославою Магучіх. Чому так сталося і які висновки можна з цього зробити. Ми обрали кілька тез, які надзвичайно влучно підмічені.

Оригінальний текст

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"Окупація території твоєї країни – це просто не політика. Це доля. І відсутність внутрішньої реакції на цю окупацію – свідоцтво серйозного морального збою не тільки у окремої особистості, а й у цілого суспільства. Ну приблизно так, як якщо б вашу дружину або дочку або сина, щоб бути політкоректним – згвалтували на ваших очах, а ви на наступний день зустрічаєтеся в кафе з родичами гвалтівників, розмовляєте з ними про життя і спортивні досягнення племінників і намагаєтеся не згадувати про неприємний епізод. Адже вам важливо добре провести вечір і вас багато що об’єднує – спільна пам’ять, любов до шашликів і вульгарних жартів, футбол. Ну і, врешті-решт, ви розмовляєте з ними однією мовою, хоча так і не можете навчитися правильно вимовляти звук “ґ”.

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"Коли українці після нападу Росії на Україну продовжують їздити до Росії на екскурсії і заробітки, обіймаються з російськими колегами, продають серіали тощо для російського суспільства це найкращий доказ, що ніякої України не існує і “хохли” просто придурюються українцями. Тому що – запевняю вас – якби Україна окупувала б Брянську або Курську область, влаштувала б там підвали для патріотів Росії і саджала б людей до в’язниць за те, що вони у себе на балконі вивісили б державний прапор Росії, то ніякі російські спортсмени на Олімпійських іграх зі своїми українськими знайомими не обіймалися б і ніякі російські артисти б на концерти до Києва не їздили б. І це, до речі, не тільки про росіян. І вже точно не про політику. Це історія про почуття власної гідності як такої. І про її відсутність у великої частини наших з вами співвітчизників. Ось просто її немає".

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"Українська держава – саме держава, а не якісь окремі політичні діячі, партії, інституції – це і є політика".

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"Відсутність почуття власної гідності – природний наслідок фактичного колоніального статусу українських земель протягом століть. Колонізатори якраз і були зацікавлені в тому, щоб цього почуття не було, щоб люди просто не помічали його відсутності. Зрештою, це ж Росія протягом століть володіла українськими землями, а не навпаки".

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