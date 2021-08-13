 Як Мілевський і Бангура смажили свинину в Москві. 13 років тому Динамо знищило Спартак ВІДЕО | Блоги | Champion.com.ua
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Як Мілевський і Бангура смажили свинину в Москві. 13 років тому Динамо знищило Спартак

Сьогодні 10:34 Valeriy Ruchka 6330 0
Рівно 13 років тому Динамо знищило Спартак в Лізі чемпіонів
Як Мілевський і Бангура смажили свинину в Москві. 13 років тому Динамо знищило Спартак

Джерело - Чемпіон.

13 серпня 2008-го року відбувся один з найкращих матчів київського Динамо в новій історії. Біло-сині під проводом Юрія Сьоміна розбили принципового суперника з часів СРСР московський Спартак, та ще й на його полі.

Зустріч відбулась в рамках третього раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів. Гра розпочалась для біло-синіх не найкращим чином – вже на четвертій хвилині Шовковський пропустив від Нікіти Баженова. Але неузгоджені дії Плетікоси з захисниками дозволили Ісмаелю Бангура відновити паритет на 28-й хвилині. А перед перервою Артем Мілевський вже Динамо вивів вперед, вдало зігравши на добиванні.

Початок другого тайму розпочався приголомшливо для Спартака – професорським пасом Бадра Ель-Каддурі, якого Сьомін перевів в опорну зону, скористався Бангура. А на останок гвінеєць ще й асистував Мілевському. 1:4 – доля путівки в груповий етап Ліги Чемпіонів була фактично вирішена. Втім, це не завадило Динамо і в київському матчі перемогти команду Станіслава Черчесова з таким же рахунком.

Додамо, що в тому сезоні кияни стали чемпіонами України, посіли третє місце в групі Ліги Чемпіонів з Порту, Арсеналом та Фенербахче, перейшли в Кубок УЄФА, в якому пройшли Валенсію, Металіст та ПСЖ. І лише в півфіналі турніру Динамо програло майбутньому володарю трофея Шахтарю.

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