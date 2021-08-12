Гравці Динамо підтримали травмованого Попова

Футболісти Динамо вирішили підтримати партнера по команді Дениса Попова, який наразі травмований.

Гравці київського клубу вийшли перед матчем проти Минаю у білих футболках на підтримку Дениса Попова. На них був надпис: "Ден, ми з тобою!" та фото захисника.

Одним із перших, хто підтримав динамівця став лідер команди Віктор Циганков. Він у своєму акаунті в інстаграмі виклав світлину з матчу, де стоїть у футболці зі зображенням Попова.

"Брат, ми усі з тобою і чекаємо на тебе. Швидкого відновлення",– підписав світлину Циганков.

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