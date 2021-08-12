Дівчина дня. Українська синхроністка, яка заворожує красою

Українська збірна завоювала бронзову медаль у артистичному (синхронному) плаванні на Олімпійських іграх у Токіо.

І хоч нашої сьогоднішньої героїні немає серед володарок медалі, та вона була в олімпійській команді. Щоправда, залишилася серед запасних.

Знайомтеся, юна українська синхроністка Гришко Вероніка.

Вероніка родом з Донецька. 2019 року у складі української команди завоювала золото чемпіонат світу у дисципліні хайлайт.

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