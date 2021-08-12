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Президент федерації паверліфтингу України влаштував істерику у соціальних мережах

Сьогодні 13:44 Андрій Дунець 406 0
Президент федерації паверліфтингу України влаштував істерику у соціальних мережах

Джерело - Чемпіон.

Давно не було скандалів зі спортивними чиновниками, які трішки "сплутали береги"? Ловіть!

Голова правління Української федерації флорболу (є такий цікавий вид спорту) Тамуз Хідір на своїй сторінці Facebook висловив власну думку з приводу результатів українських спортсменів на Олімпійських іграх:

"Розбір польотів після Олімпійських ігор. Щоразу, коли чую пояснення, то ще більше переконаний, що в Україні кардинально не правлена структура спорту.

Ну не може Міністерство молоді та спорту України в 40-мільйонній країні сидіти і на найвищому рівні вручну управляти спортом і спортсменами і "відповідати" за їх результат. Це абсурд. Таке відчуття, що НОК та Федерації – це просто "візитна картка президента цих організацій".

Звичайно, треба 90% функції міністерства в підготовці до Олімпіади передати НОК і з нього починати вимагати як держава і як суспільство. Це ж і є суть НОКу в усіх країнах ЄС.

Мені кажуть "так НОК закрита організація". Можливо. Нічого страшного, під тиском держави і суспільства доведеться теж оновлюватися і змінюватися.

P.S.

Мені набридло чути, що в спорті тільки "професіонали" мають право ставити оцінку. Без інтересу суспільства не буде спорту, а без грошей платників податків не буде Олімпійської підготовки, тому треба звикати чути різні думки".

Варто зазначити, що Тамуз – громадянин Швеції і його мета розвивати флорбол в нашій державі. Можливо, це не найвідоміший вид спорту в Україні, але він стрімко набирає обертів. Якщо ви поцікавитеся, то зрозумієте, про що я (чемпіонати України, майстер-класи в регіонах, розвинені соціальні мережі і т.д.).

Але цей пост чомусь дуже розгнівав "досвідченого чиновника" і президента федерації паверліфтингу Сіражутдіна Базаєва. Який теж не корінний українець, родом він з РФ.

Уродженець Дагестану чомусь вирішив, що має право писати образливі речі на адресу інших на їхніх же сторінках в соціальних мережах. Тим більше своїх колег по цеху!

До діалогу долучався іще один підписник і розділив думку Тамуза, та йому Базаєв одразу розповів куди треба йти. Бо він тут типу дуже "заслужений"!

Ситуація з Базаєвим дуже яскраво описує, чому у нашому спорті все так сумно останніми роками. Люди, які не відчувають "землі під ногами" і не мають навіть краплі поваги до оточуючих. І такі особи очолють український спорт! 

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