Шевченко ніжно привітав дружину із днем народження

Джерело - Чемпiон.

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко привітав дружину Крістен Пазік з днем народження.

"З Днем Народження, моє кохання. Ми так сильно тебе любимо", - написав він.

Шевченко і Пазік познайомилися на початку 2000-х на модному показі в Мілані - в той момент Андрій вважався одним з найкращих футболістів світу, а Крістен робила кар'єру в модельній індустрії. У 2004 році пара зіграла весілля. У зіркового подружжя четверо дітей - сини Джордан, Крістіан, Олександр і Райдер-Габріель.

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