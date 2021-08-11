 Фаріон назвала Магучіх біосміттям і зажадала повернути медаль Олімпійських ігор | Блоги | Champion.com.ua
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Фаріон назвала Магучіх біосміттям і зажадала повернути медаль Олімпійських ігор

Сьогодні 16:12 Valeriy Ruchka 828 4
Фаріон назвала Магучіх біосміттям і зажадала повернути медаль Олімпійських ігор

Національний олімпійський комітет має віддати медаль Ярослави Магучіх назад.

Переконана мовознавиця Ірина Фаріон.

"Це публічний вчинок колаборації, ще одне свідчення того, що тіло без їдеї нічого не варте, воно просто сміття. І ця особа, це сміття, задемонструвала тоді, коли нам стріляють в лице, коли нас убивають. Ця особа на весь світ підтвердила тезу Путіна про те, що ми адін народ. Тому на місці НОК я би повернула медаль цього біологічного сміття назад.

Ця женщіна, це тіло, мало можливість поїхати на олімпіаду тільки тому, що наші воїни захищають це тіло своєю душею і серцем", – наголосила Фаріон. 

Фаріон звернулася до спортсменки словами "якщо би ти, бабо, мала дитину і твою дитину вбили б, ти обнімалася б з убивцею?". 

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