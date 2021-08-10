Джерело - Чемпіон.

Українські спортсмени здобули на Олімпійських іграх у Токіо, які завершилися 8 серпня, 19 медалей - 1 золота, 5 срібних та 13 бронзових. Єдине золото Україні приніс борець греко-римського стилю Жан Беленюк - це найгірший показник у нашій олімпійській історії.

Зараз же мова про українських спортсменів, які предсталяли на Іграх інші країни.

Золото

Артем Долгопят (Ізраїль, спортивна гімнастика)

Хлопець почав займатися гімнастикою ще в Дніпропетровську (нині - Дніпро). Коли Артему виповнилось 12 років, його родина переїхала до Ізраїлю. Токіо-2020 стала тріумфальним для Долгопята - золота медаль у вільних вправах.

Марина Голядкіна (ОКР, артистичне плавання)

Уродженка Донецька ще в 2013 році була бронзовою призеркою чемпіонату світу в складі збірної України, а в 2015 році прийняла російське громадянство. У Токіо Голядкіна стала чемпіонкою в командних змаганнях у складі Олімпійського комітету Росії.

Срібло

Анастасія Близнюк (ОКР, художня гімнастика)

Близнюк народилася в Запоріжжі, проте вже в 6-річному віці переїхала до Росії. Власне кажучи, Анастасія сформувалася як спортсменка в Росії - чемпіонка Ігор 2012 (Лондон) і 2016 (Ріо). У Токіо Близнюк здобула срібну нагороду в груповому багатоборстві.

Ірина Зарецька (Азербайджан, карате)

Одеситка Зарецька перебралася до Азербайджану в 2015 році через кращі умови. У 2018 - стала чемпіонкою світу, а в Токіо принесла своїй збірній срібну медаль. Слід відзначити, зо головним тренером збірної Азербайджау є одесит Денис Морозов, який є особистим тренером нашої Анжеліки Терлюги.

Бронза

Марія Стадник (Азербайджан, спортивна боротьба)

33-річна уродженка Львова змінила спортивне громадянство в 2007 році не витримавши конкуренції з Іриною Мерлені. Принаймні така офіційна причина. Багаторазова чемпіонка світу так і не змогла здобути золоту медаль Олімпійських ігор - бронза в Пекіні, срібло в Лондоні та Ріо, і знову бронза в Токіо.

Відзначимо, що чоловік Марії Стадник, Андрій - є головним тренером збірної України.

Олександр Бондарь (ОКР, стрибки в воду)

Народився в Луганську та в 2015 році прийняв російське громадянство. У Токіо здобув бронзу в синхронних стрибках із 10-метрової вишки.

Сергій Тарновський (Молдова, каное)

Львів'янин Тарновський змінив громадянство ще в 2013 році. Бронзову медаль з Ріо в Сергія забрали через допінговий скандал. Однак у Токіо Тарновський все ж зумів здобути медаль у змаганнях каное-одиночок. Знову бронзову.

Ірина Кіндзерська (Азербайджан, дзюдо)

В останні роки саме Азербайджан, який - досить щедрий у фінансовому плані, є одним із найулюбленіших місць для колишніх українців. Ось і уродженка Кам'янець-Поділського Ірина Кіндзерська в 2017 році перебралася на узбережжя Каспійського моря після того як вийшла заміж за громадянина Азербайджану. На Олімпійських іграх 2020 року 31-річна дзюдоїстка здобула "бронзу" у ваговій категорої +78 кг для своєї нової Батьківщини.

А ще в 2012 році Ірина посіла 5 місце в Лондоні під синьо-жовтим прапором.

Глєб Бакши (ОКР, бокс)

Глєб народився в 1995 році в Сімферополі та одразу з аноксією Криму перейшов на бік Росії, фактично, зрадивши Україну. У Токіо приніс команді ОКР бронзову медаль у ваговій категорії до 75 кг. За інформацією з Вікіпедії, Бакши був у рядак терористичного угрупування ДНР "Оплот".

Антон Плесной (Грузія, важка атлетика)

Уродженець Дніпра захищав український прапор на юніорському рівні. Із 2018 року представляю Грузію, для якої і здобув усі свої головні спортивні нагороди. У Токіо 24-річний атлет здобув бронзову медаль у ваговій категорії до 77 кг.

Фото: Getty Images

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