Чому вони продовжуть дружбу з агресором? Укранцям навмисно хотіли зіпсувати допінг-проби перед Олімпіадою в Сочі

Останні події з Ярославою Магучіх выкликали шалений резонанс в українському суспільстві. Більше того, слова Станіслава Горуни на захист спортсменки і фраза "Спорт, матір вашу, поза політикою!!!" спричинили ще більше негативу.

Адже саме політика країни-довбнів ще нещодавно кардинально впливала на спорт, але все це швидко забулося самими атлетами, хоч вони і страждали від цього.

Один із бложних авторів сайту Обозіватєль дуже влучно "матір вашу" згадав про допінговий скандал і про те, що саме допінг-проби українців могли підробити!

Колишній керівник Московської антидопінгової лабораторії і головний інформатор Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) Григорій Родченков, що переховується в США, заявив, що отримував прохання навмисно "зіпсувати" допінг-пробу української біатлоністки Віти Семеренко на змаганнях у Москві перед зимовими Олімпійськими іграми 2014 року в Сочі.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню The New York Times.

Далі текст мовою оригіналу.

По словам Родченкова, с этой просьбой к нему обращался бывший заместитель министра спорта России Юрий Нагорных. "Его особенно беспокоили украинские биатлонистки, которые должны были стать наиболее серьезными соперницами россиянок в эстафетной гонке на Играх в Сочи", — цитирует Родченкова издание".

"Все российские спортсмены формально "чистые" по определению. Потому что совершенно коррумпирована система отбора проб — хочешь сдавай, хочешь не сдавай, хочешь сдавай замороженную, хочешь сдавай размороженную, хочешь, за тебя сдадут другие. Забудьте слова "чистый спортсмен". Российские спортсмены — не чистые и не страдальцы. Я против коллективной ответственности, когда мы можем из этого коллектива отделить зерна от плевел. А когда все смешано в кучу, ни о каком индивидуальном спасении речи идти не может. Почему из спортсменов, которые все знают, что такие страшные вещи происходили, никто не сказал слова правды, почему?

Когда овцы и козлы в одном стаде, все это стадо должно быть дисквалифицировано".

Григорий Родченков, экс-глава Московского антидопингового бюро, после организации схемы подмены мочи спортсменов на Сочинской Олимпиаде указом президента РФ Владимира Путина 30 января 2015 года награжден орденом "Дружбы народов".

"Как рассказал инспекторам ВАДА бывший глава Московской лаборатории Григорий Родченков, Федеральная служба безопасности принимала прямое участие в программе по сокрытию положительных допинг-проб.

В докладе подробно описана подмена допинг-проб во время зимних Олимпийских игр в Сочи. В региональном управлении ФСБ было организовано хранилище заранее собранных "чистых" анализов мочи российских спортсменов. За подмену отвечал офицер по имени Евгений Блохин.

В ночь после сдачи анализов сотрудник Сочинской лаборатории через дыру в стене передавал нужные пробы Блохину (числится в реестре сотрудников как инженер-водопроводчик. Тот осторожно вскрывал контейнеры и заменял содержимое на мочу из хранилища ФСБ.

Комиссия ВАДА выяснила, что в России была разработана специальная система фальсификации результатов допинг-проб, когда сами пробы не удавалось подменить. Предполагаемая пошаговая схема работы системы:

В анализе спортсмена обнаружены признаки запрещенного вещества.

Дело спортсмена и результат пробы передают замминистра спорта Юрию Нагорных.

Нагорных отвечает кодовым словом: СОХРАНИТЬ или КАРАНТИН.

Проверка архивов ADAMS показала, что с 2012 по 2015 год таким образом были сфальсифицированы 643 положительные пробы на различных соревнованиях".

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