Куток диванного експерта. Пляшка для Марселя та футбол, який знову стає нормальним

Джерело - Чемпіон.

П'ятий та шостий найсильніші чемпіонати Європи (Ліга 1 та Чемпіоншип) стартували. Сезон увійшов до тієї стадії, коли вже можна не дивитися матчі типу Ворскла – Львів, але ще іноді під настрій може зайти Зоря – Динамо.

У серпні, коли футбол оживає, завше присутній ефект новизни. Проте цього разу даний ефект є подвійним, бо нормального клубного футболу не було аж ніяк не два місяці – він був відсутній півтора року. Весь цей час ми здебільшого бачили біганину двадцяти двох за одним м'ячем. По-іншому і не скажеш, якщо трибуни порожні.

Вболівальники повертаються і в такій ситуації на радощах може статися всіляке. У Монпельє, наприклад, один добродій настільки зрадів поверненню фанів на трибуни, що із цих трибун його силоміць вивела поліція. Так буває, якщо ти кидаєш пляшкою в обличчя гравцю Марселя.

Лілль, Ліон та Монако вирішили дати фору ПСЖ, тримаючи в голові факт, що навесні точно настане період, коли парижани втратять інтерес до чемпіонату та попруть вигравати ЛЧ (насправді, без шансів, бо тренер ж Почеттіно), кидаючи туди всі сили.

А Ковентрі, який довго був змушений грати за межами рідного міста, вочевидь, дізнався, що за таке можуть зобов'язати переїхати на луцький Авангард, і нарешті повернувся додому.

Кожен по-різному справляється з хвилюванням. Хтось кидає пляшки у Валентена Ронж'є, а хтось хоче подивитися кожен матч, потім усвідомлюючи, що це неможливо. Втім, футбол знову виглядає, як футбол, і це прекрасно.

Це був останній вікенд сезону, коли ще можна було дивитись УПЛ. Цими вихідними стартують АПЛ, Бундесліга та Прімера. Ще через тиждень – Серія А. Починається справжнє дійство, а чемпіонат України на тлі цієї конкуренції не врятує навіть україномовний Денисов.

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