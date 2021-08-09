Прийшов на матч улюбленої команди, а довелося судити гру

Джерело - Чемпіон.

Англійський футбольний арбітр Майк Дін є вболівальником клубу Транмір Роверз, що виступає в Лізі 2. Відомий суддя є постійним відвідувачем домашніх матчів клубу. Яскравий приклад – фото нижче, на якому Дін разом з іншими прихильниками Транміра святкує вихід команди до плей-оф дивізіону у 2019-му.

Цими вихідними Майк, як зазвичай, був присутнім на грі своїх улюбленців. Але на 53-й хвилині матчу сталось те, що зробило день особливим: помічник головного арбітра отримав травму, після чого його замінив резервний рефері. Позиція четвертого судді стала вакантною.

Проте Дін, у якого за плечима є багатий досвід роботи в АПЛ, не розгубився. Він швидко спустився з трибун, перекинувся кількома словами з офіційними особами матчу та взяв на себе обов’язки резервного арбітра.

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