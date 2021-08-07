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Перша поразка за 5 років. Відео нокауту Хижняка на Олімпійських іграх
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Перша поразка за 5 років. Відео нокауту Хижняка на Олімпійських іграх

Сьогодні 10:31 Valeriy Ruchka 378 0
Перша поразка за 5 років. Відео нокауту Хижняка на Олімпійських іграх

Український боксер Олександр Хижняк став срібним призером Олімпійських ігор-2020 на Токіо, програвши нокаутом у фінальному поєдинку.

На любительському рингу Хижняк не програвав з 23 червня 2016 року, коли він поступився у чвертьфіналі кваліфікаційного турніру на Олімпіаду в Ріо 2016.

Весь п'ятирічний олімпійський цикл Хижняк провів без поразок, ставши за цей час чемпіоном світу, чемпіоном Європи і переможцем Європейських ігор.

Серія перемог Хижняка перервана на 62 переможних поєдинках.

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