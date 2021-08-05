Від Кличка до Хижняка. Усі фіналісти Олімпійських ігор

"Полтавський танк" Олександр Хижняк пробився до фіналу Олімпійського боксерського турніру і гарантував собі, як мінімум, срібну нагороду.

Попри хорошу школу боксу і багатьох відомих представників цього виду спорту, не так вже й багато українських боксерів можуть похизуватися фіналом Олімпійських ігор.

Сьогодні ми згадаємо усіх.

1996 рік. Атланта

Володимир Кличко став першим фіналістом в історії України і успішно завоював "золото". Українець упевнено переміг представника Тонга Паеа Вольфграмма.

До речі, 4 серпня виповнилося рівно 25 років з того фіналу.

2000 рік. Сідней

На наступній Олімпіаді уже двоє українців дійшли до фінального поєдинку, але золотої нагороди не вдалося здобути.

Сергій Доценко програв бій Олегу Саітову із Росії.

Боксер нагадав про себе 2014 року. Він публічно схвалив анексію Криму. Доценко змінив українське громадянство на російське. А 2018-го року стає членом громадського руху "Команда Путіна". Сергій Доценко публічно агітував за російського президента, що викликало хвилю обурення у його колег і друзів, як в Україні, так і в Росії.

А Андрій Котельник поступився кубинцю Маріо Кінделану.

2008 рік. Пекін

На цих Олімпійських іграх був лише один українець-фіналіст. Ним був Василь Ломаченко і він повністю скористався можливість завоювати золото.

2012 рік. Лондон

На Лондонських іграх було три фінали.

Василь Ломаченко здобув своє друге Олімпійське золото.

Свій фінал виграв і Олександр Усик.

І лише Денис Берінчик не зміг виграти свій фінал, та вдовольнися "сріблом".

2016 рік. Ріо

Найгірша Олімпіада в історії української команди. Боксери не завоювали жодної медалі.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua