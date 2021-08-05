Українець став автором курйозного автоголу після неймовірної помилки воротаря в Лізі чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

У вчорашньому матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів угорський Ференцварош приймав чеську Славію. На 44-й хвилині гри український захисник гостей Тарас Качараба віддавав пас на свого голкіпера Ондржея Коларжа, але щось пішло не так.

Додамо, що у другому таймі Ференцварош забив ще один гол. З пенальті, винуватцем якого також став Качараба, відзначився інший українець – Ігор Харатін. Господарі здобули важливу перемогу 2:0, а через тиждень відбудеться матч-відповідь.

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